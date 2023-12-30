В Новосибирске представили интерьеры ресторана Жерара Депардье

Pergaev Bureau архитекторы в Новосибирске представили фотографии интерьера ресторана “Жерарня”. Ресторан, принадлежащий известному французскому актеру Жерару Депардье, откроется в областной столице весной 2024 года, по информации издания “РБК Новосибирск”.
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