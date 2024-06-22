Патрушев: Запад много лет хотел убрать из учебников в РФ данные о героизме народа СССР

Запад в течение многих лет пытался переиначить историческое образование в России, а также убрать из школьных учебников информацию о героизме народа СССР в Великую Отечественную войну, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона".