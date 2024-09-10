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РФ запросила на 13 сентября заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву

РФ запросила на 13 сентября заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву

Заместитель главы постпредства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский проинформировал о том, что в Совбез объединения был подан запрос о проведении заседания, которое будет посвящено тому, что Запада передаёт вооружение Киеву.

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