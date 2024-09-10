РФ запросила на 13 сентября заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву

Заместитель главы постпредства Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский проинформировал о том, что в Совбез объединения был подан запрос о проведении заседания, которое будет посвящено тому, что Запада передаёт вооружение Киеву.
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