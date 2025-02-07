МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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  • ВераВерная
    Ну, мы от статьи отталкиваемся. Я бы, допустим, напряглась, а что там у этой мадам за результат будет - мне как-то и ...Мой муж — таксист
  • Татьяна Хлусова
    Если делать это не особо напрягаясь, то и результаты будут соответствующие, причём по обоим направлениям деятельности.Мой муж — таксист
  • саша дмитренко
    как  сказать,,,есть  люди  с  которыми  прекрасно  провести  день,,,но  неделю  выдержать  невозможно)))Что важнее в браке?

Что важнее в браке?

Что важнее в браке?

Я долго мучилась с тем, что происходит в моей жизни. Полгода назад я осознала, что ничего не чувствую к своему мужу.

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Комментарии
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Валерий Цымбулов
гостевой брак существует за счёт секса, а когда он никудышний или с большими препятствиями, то, как правило , заводится новый гостевой. Вообще то всё держится на любви. Как пела Шульженко: &quot; Жить без любви быть может просто, но как на свете без любви прожить&quot;
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11 час.
ВераВерная
Она хочет чтоб посторонние люди, ничего толком не зная о положении вещей в ее семье в  данный момент, ее сиропом полили, сказали какая она бедная, и страдает так душевно, что вот мы все сейчас встанем на ее сторону, и будем ей дифирамбы петь. Странная женщина...
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11 час.
саша дмитренко
как  сказать,,,есть  люди  с  которыми  прекрасно  провести  день,,,но  неделю  выдержать  невозможно)))
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7 час.
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