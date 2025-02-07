Я долго мучилась с тем, что происходит в моей жизни. Полгода назад я осознала, что ничего не чувствую к своему мужу.
Что важнее в браке?
Комментарии
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Валерий Цымбулов
гостевой брак существует за счёт секса, а когда он никудышний или с большими препятствиями, то, как правило , заводится новый гостевой. Вообще то всё держится на любви. Как пела Шульженко: " Жить без любви быть может просто, но как на свете без любви прожить"
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11 час.
ВераВерная
Она хочет чтоб посторонние люди, ничего толком не зная о положении вещей в ее семье в данный момент, ее сиропом полили, сказали какая она бедная, и страдает так душевно, что вот мы все сейчас встанем на ее сторону, и будем ей дифирамбы петь. Странная женщина...
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11 час.
саша дмитренко
как сказать,,,есть люди с которыми прекрасно провести день,,,но неделю выдержать невозможно)))
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7 час.
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