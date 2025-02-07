Что важнее в браке?

Валерий Цымбулов гостевой брак существует за счёт секса, а когда он никудышний или с большими препятствиями, то, как правило , заводится новый гостевой. Вообще то всё держится на любви. Как пела Шульженко: " Жить без любви быть может просто, но как на свете без любви прожить"

ВераВерная Она хочет чтоб посторонние люди, ничего толком не зная о положении вещей в ее семье в данный момент, ее сиропом полили, сказали какая она бедная, и страдает так душевно, что вот мы все сейчас встанем на ее сторону, и будем ей дифирамбы петь. Странная женщина...