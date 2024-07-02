Старый горд в Симферополе будет с канализацией к 2025 году

Старый город в Симферополе будет с канализацией. Работы уже стартовали Фото: Гала АмарандоКак сообщил корреспонденту Крымского информационного агентства исполняющий обязанности министра строительства Крыма Александр Резников, строители наращивают темпы работ.
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