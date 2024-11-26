В правительство направили законопроект против жестокого обращения с животными

Инициатива предусматривает штрафы до 100 тысяч рублей Депутат Госдумы Владимир Бурматов направил на отзыв в правительство законопроект о введении административных штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными.
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