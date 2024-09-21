В Республике Крым обсуждают создание нового гимна

Парламент Крыма обсуждает создание нового гимна республики. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов вместе с главой республики Сергеем Аксёновым обговорили создание рабочей группы по этому вопросу, пишет МК.
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