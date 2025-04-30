"Он есть. Но не такой, как в книгах и храмах": О чем говорил Вольф Мессинг в своем письме к профессору?

«Через 54 года, 5 месяцев и 18 дней меня не станет. Это произойдёт в 11:00 вечера.» — так начиналось письмо, которое Вольф Мессинг написал профессору Францу Абэ, человеку, который первым назвал его ясновидящим.
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