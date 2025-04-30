Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Давайте, и правда, постараемся меньше горячиться, и думать... Россия у нас одна, и другой не будет.Даёт ли твоя помо...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Анатолий Сушко очень подробно раскрыл весь сюжет, сделал подробный анализ этого современного "шедевра". Посмотрите об...«Финист: Первый Б...
  • ВераВерная
    Ну и "gnussnuy" мерзость я сейчас прочла. Г-н Симаков, зачем же вы так?Вот прям сквозит ...

"Он есть. Но не такой, как в книгах и храмах": О чем говорил Вольф Мессинг в своем письме к профессору?

"Он есть. Но не такой, как в книгах и храмах": О чем говорил Вольф Мессинг в своем письме к профессору?

«Через 54 года, 5 месяцев и 18 дней меня не станет. Это произойдёт в 11:00 вечера.» — так начиналось письмо, которое Вольф Мессинг написал профессору Францу Абэ, человеку, который первым назвал его ясновидящим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх