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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лу Уильямс: «Крис Уэббер предложил мне 15 тысяч, если выпью шесть банок пива. Помню только, что меня заносили в командный самолет»

Экс-игрок НБА Лу Уильямс вспомнил о том, как выпил шесть банов пива ради 15 тысяч долларов в первый год выступления в лиге.

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