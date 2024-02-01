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Семье погибшего нижегородца Андрея Клюкина вручили Орден Мужества

Семье погибшего нижегородца Андрея Клюкина вручили Орден Мужества

В Нижнем Новгороде в торжественной обстановке передали Орден Мужества близким погибшего героя СВО.Матери, дочери и жене погибшего нижегородца Андрея Клюкина вручили Орден Мужества, сообщает администрация Канавинского района.

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