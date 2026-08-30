Cloudflare дала ИИ-агентам кошельки, чтобы они могли сами платить за данные и сервисы

Виртуальные кошельки позволяют агентам тратить стейблкоины от имени владельца. Через платёжную систему уже прошло более 160 млн таких микротранзакций Cloudflare 4 августа запустила Cloudflare Wallets — систему, которая позволяет ИИ-агентам самостоятельно оплачивать API, данные и контент стейблкоинами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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