Cloudflare дала ИИ-агентам кошельки, чтобы они могли сами платить за данные и сервисы

Виртуальные кошельки позволяют агентам тратить стейблкоины от имени владельца. Через платёжную систему уже прошло более 160 млн таких микротранзакций Cloudflare 4 августа запустила Cloudflare Wallets — систему, которая позволяет ИИ-агентам самостоятельно оплачивать API, данные и контент стейблкоинами.