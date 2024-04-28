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    Наши правители под руководством Ельцина по совету Бисмарка выстроили "элиту" на лживых ценностях. Подбор чиновников в...Николай Стариков:...
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    у них света нету😂Николай Стариков:...

Николай Стариков: Такое государство был СССР и такие скромные были советские люди...

Николай Стариков: Такое государство был СССР и такие скромные были советские люди...

Какое время, такие и люди Κ oтцу сoвeтскoгo aтoмнoгo пpoeктa Юлию Χapитoну oднaжды oбpaтились с вoпpoсoм o тoм, кaкoe у нeгo вoинскoe звaниe, и сoстoит ли oн нa учeтe в вoeнкoмaтe.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
а ещё была такая история: приходит таварсч ленен в парикмахерскую, там большая очередь, все стали просит таварисча ленена пройти первым, но таварисч ленен отказался и просидел пол-дня в очереди к цирульнику... скромный был чилавечишшше..... а мог бы и латышский стрелков вызвать...
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6 час.
ЕБ
Елена Бреслова
у них света нету😂
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2 час.
Неизвестно Неизвестно
Наши правители под руководством Ельцина по совету Бисмарка выстроили &quot;элиту&quot; на лживых ценностях. Подбор чиновников во всех властных структурах проводится нашей феодальной олигархической властью на основе служения личной корысти, а не служения закону и своему народу. Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банкирами ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры. Во властных структурах полно ещё иностранцев, принимавших участие в разграблении страны и готовых вовремя сбежать к своим семьям и счетам в банках. Чиновничий аппарат искусственно раздут для того, чтобы современные феодалы имели видимость поддержки. Эта власть заражена страстью обогащения, а ведь отдельные её представители уже сбегают от ответственности туда, где их семьи с двойным гражданством, дворцы и счета в банках. Эта дикая феодально-буржуазная власть допущена лишь для того, чтобы отвратить народ от такого пути развития. Мессинг предсказывал: “распадётся Советский Союз, и Россия станет слабой как никогда. Но после чуть ли не полного её разграбления, начнётся возрождение”. Чтобы возрождение нашей страны началось власть обязана перестать грабить народ, а должна повернуться к людям. Иного пути развития у России в меняющемся мире просто не может быть, так как нашей стране предначертано стать примером и объединителем других стран и народов на основе совершенно новой религии любви к людям и к окружающему миру. Наступает период трансформации нашего мира, когда карма всех за всё содеянное обязательно настигнет.
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