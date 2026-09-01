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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карл-Энтони Таунс и Джош Харт с высокой вероятностью согласятся на скидку при продлении контрактов

Как сообщает The Athletic, сценарий, при котором игроки « Нью-Йорка » Карл-Энтони Таунс и Джош Харт согласятся на скидку в это межсезонье, выглядит «очень реалистичным».

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