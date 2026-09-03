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Новости Тамбова

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Тамбовчанку приговорили к семи годам колонии за организацию борделя и похищение девушки

Тамбовчанку приговорили к семи годам колонии за организацию борделя и похищение девушки

Происшествия, сегодня, 15:24 Фото: нейросети Читайте также: ПВО сбила беспилотник рядом со школой над Бокино (вчера, 14:26) В Котовске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины (вчера, 11:08) Учредителя и бывшего директора «Автодор-Тамбов» будут судить за неуплату 64 миллионов рублей налогов (вчера, 10:42) Потерпевшую, решившую уехать к родственникам, избили, вернули в Тамбов и заставили продолжить оказывать интимные услуги.

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