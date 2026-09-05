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Царьград

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Кинофильм оснастили оружием XX века: обзор исторических несоответствий

Кинофильм оснастили оружием XX века: обзор исторических несоответствий

Фильм известен цитатой о гранатах "не той системы", но также показывает слишком современное для сюжета оружие: Сухов стреляет из револьвера Нагана 30-х годов, а Петруха использует винтовку Мосина 1891/30, принятую на вооружение в 1930 году.

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