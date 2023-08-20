Спички - не игрушка

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Киевские нацисты поблагодарили Ани Лорак за помощь ВСУ: Впереди – концерт в Москве

Киевские нацисты поблагодарили Ани Лорак за помощь ВСУ: Впереди – концерт в Москве

Украинские нацисты публично поблагодарили свою землячку, певицу Ани Лорак (настоящие ФИО - Каролина Мирославовна Куёк) за помощь боевикам ВСУ.

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