Украинские нацисты публично поблагодарили свою землячку, певицу Ани Лорак (настоящие ФИО - Каролина Мирославовна Куёк) за помощь боевикам ВСУ.
Популярные статьи
- "Вывешивают флаги РФ на официальных приёмах": Весь мир втянулся в игру «отлупи Запад» в качестве мести за былые унижения
- Мигранты пошли "в атаку": Таджикистан решился на странный шаг
- "Глобальная озабоченность" американцев. В НАТО оправдались. В Индии разъяснили! Контракты на Армия 2023. И "иностранные специалисты"
Свежие комментарии