Виктория Гурьянова: На улицах Астрахани животных без хозяина быть не должно

Вчера состоялась пресс-конференция заместителя председателя правительства Астраханской области - полномочного представителя губернатора в облдуме и представительных органах муниципальных образований Виктории Гурьяновой с астраханскими СМИ.
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