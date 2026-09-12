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Ростех

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Концерн УВЗ ко Дню танкиста отправил в войска танки Т-90М и Т-72Б3М

Концерн УВЗ ко Дню танкиста отправил в войска танки Т-90М и Т-72Б3М

Фото: Концерн «Уралвагонзавод» Концерн «Уралвагонзавод» (в составе Госкорпорации Ростех) поставил в Российскую армию очередные партии танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

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