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НАБУ выявило схему хищения нефтепродуктов на Украине почти на $72 млн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявило схему хищения около 100 000 тонн нефтепродуктов на сумму почти 3 млрд гривен (около $72 млн).

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