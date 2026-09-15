НАБУ выявило схему хищения нефтепродуктов на Украине почти на $72 млн

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявило схему хищения около 100 000 тонн нефтепродуктов на сумму почти 3 млрд гривен (около $72 млн).
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