Их нравы: почему в Чехии так плохо с медициной

Tajana Bekov

Да, это все правда. А врачи не отвечают за свои действия. Меня изуродовали, месяц в больнице в лежачем положении, т.к. внесли инфекцию. Домой лежащую отвезли с аппаратом и инфекцией. Болею уже второй год после операции, нужна вторая. Не знаю, если доживу. Каменный век в красивой больнице. Правдивая статья!