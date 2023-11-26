Читатели пишут, что в Чехии очереди к врачу можно ждать месяцами. Я заглянул на сайты некоторых больниц, и действительно, картина безрадостная.
Их нравы: почему в Чехии так плохо с медициной
Комментарии
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Tajana Bekov
Да, это все правда. А врачи не отвечают за свои действия. Меня изуродовали, месяц в больнице в лежачем положении, т.к. внесли инфекцию. Домой лежащую отвезли с аппаратом и инфекцией. Болею уже второй год после операции, нужна вторая. Не знаю, если доживу. Каменный век в красивой больнице. Правдивая статья!
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