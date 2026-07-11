Москва построит два колледжа для медиков и IT-специалистов

На западе Москвы в районах Филевский Парк и Можайский планируется строительство инновационных колледжей для подготовки специалистов в областях медицины и информационных технологий, с общей площадью проектов более 100 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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