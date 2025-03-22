🛠 На автостанции в Ялте продолжается капитальный ремонт здания По словам директора ГУП РК «Крымавтотранс» Вячеслава Мартынова, ремонт автостанции не проводился около 50 лет, с момента её постройки.
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🛠 На автостанции в Ялте продолжается капитальный ремонт здания По словам директора ГУП РК «Крымавтотранс» Вячеслава Мартынова, ремонт автостанции не проводился около 50 лет, с момента её постройки.