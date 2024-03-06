Тульские десантники показали ночную работу по ВСУ из АГС-17 «Пламя» у Соледара

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчета 30-мм автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения к северу от Соледара.
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