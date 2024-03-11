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Оппозиция ЮАР запросила у американского Госдепа содействия на предстоящих выборах

Оппозиция ЮАР запросила у американского Госдепа содействия на предстоящих выборах

Оппозиционные силы ЮАР обратились к американскому Госдепу за содействием на предстоящих выборах. Таким образом, Демократический альянс ЮАР прямо попросил США вмешаться в запланированные на май текущего года парламентские выборы.

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