Страна и люди
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Страна и люди

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Десантники показали работу дронов по доставке воды и боеприпасов

Десантники показали работу дронов по доставке воды и боеприпасов

Подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки войск «Днепр», помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, занимаются доставкой воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов передовым подразделениям.

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