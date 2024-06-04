Десантники показали работу дронов по доставке воды и боеприпасов

Подразделения БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки войск «Днепр», помимо ведения воздушной разведки, уничтожения личного состава и техники ВСУ, занимаются доставкой воды, продовольствия, средств связи и боеприпасов передовым подразделениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии