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Несекретные материалы

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Россия отправила два спецборта МЧС в Мьянму для оказания помощи после землетрясения

Россия отправила два спецборта МЧС в Мьянму для оказания помощи после землетрясения

Накануне днем в Мьянме произошло мощное землетрясение (более 50 толчков). Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,7 баллов, за которыми последовал афтершок силой 6,4 балла, в округе Сикайн в центральной части страны.

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