РПЛ поддержала реформу лимита на легионеров

Будет организована рабочая группа. Ее задача — разработать предложения по количественному и качественному критериям для иностранных футболистов и выработать позицию по срокам вступления изменений в силуКлубы Российской премьер-лиги поддержали реформу лимита на легионеров.
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