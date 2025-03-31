Петербуржцы, греясь в лучах мартовского солнца, на выходных катались на электросамокатах. И заканчивали поездку в больнице.
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Петербуржцы, греясь в лучах мартовского солнца, на выходных катались на электросамокатах. И заканчивали поездку в больнице.