Более 6,5 тысячи абитуриентов подали заявление на зачисление в кластеры федпроекта «Профессионалитет» в Нижегородской области

Более 6,5 тысячи выпускников девятых классов уже подали заявки на поступление в нижегородские колледжи и техникумы, на базе которых функционируют образовательно-производственные кластеры федерального проекта «Профессионалитет».
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