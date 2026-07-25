В Европе жестко высказались о молчании Европы о военных преступлениях Киева

В ночь на субботу, 25 июля, украинские беспилотные летательные аппараты нанесли серию ударов по базам отдыха в запорожской Кирилловке, в результате чего погибли 12 мирных жителей и еще 19 получили ранения, среди пострадавших есть дети.
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