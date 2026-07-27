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ИА Регнум

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При ударе ВСУ по базе отдыха в Кирилловке погиб начальник управления ГРЧЦ Иванов

При ударе ВСУ по базе отдыха в Кирилловке погиб начальник управления ГРЧЦ Иванов

Начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр» в Республике Крым и Севастополе Михаил Иванов и его несовершеннолетние дети погибли при ударе ВСУ по базе отдыха в поселке Кирилловка.

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