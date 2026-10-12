Московских школьников учат, как не попасть в интернет-капкан вербовщиков

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Московских школьников начали учить распознавать вербовщиков в интернете. Повод серьезный: подростков все чаще втягивают в преступления через онлайн-игры, мессенджеры и сервисы знакомств: сначала предлагают легкий заработок или просят о простой услуге, а потом подталкивают к поджогам, диверсиям и нападениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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