Московских школьников учат, как не попасть в интернет-капкан вербовщиков

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Московских школьников начали учить распознавать вербовщиков в интернете. Повод серьезный: подростков все чаще втягивают в преступления через онлайн-игры, мессенджеры и сервисы знакомств: сначала предлагают легкий заработок или просят о простой услуге, а потом подталкивают к поджогам, диверсиям и нападениям.