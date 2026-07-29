«Эти утверждения ложны». Джаред Лето ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Популярный актёр и музыкант Джаред Лето прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах. Артист ответил на заявления женщин, которые появились в документальном фильме «Джаред Лето: Тёмный секрет Голливуда».
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