Политика как он...
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Политика как она есть

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«Эти утверждения ложны». Джаред Лето ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

«Эти утверждения ложны». Джаред Лето ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Популярный актёр и музыкант Джаред Лето прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах. Артист ответил на заявления женщин, которые появились в документальном фильме «Джаред Лето: Тёмный секрет Голливуда».

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