Японский индекс цен производителей “не ощутил” в феврале изменений политики BOJ

Индекс цен производителей услуг Японии (PPI), в течение двух месяцев, сохранил динамику роста. Вышедшие февральские данные индикатора остались на уровне 2,1% в годовом исчислении, повторив показатель января.
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