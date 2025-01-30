Лолите Милявской отключили газ в квартире

Певица Лолита Милявская в четверг, 30 января, сообщила, что осталась без газа в своей московской квартире, несмотря на то, что подача ресурса была восстановлена у других жильцов после устранения выявленных нарушений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии