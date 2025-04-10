Не стоит ни копейки: названо лучшее упражнение для памяти и мозга в любом возрасте

Головоломки, судоку и кроссворды можно отложить. Тренировать мозг, улучшать память и делать ум острым помогают физические упражнения: быстрая ходьба, катание на велосипеде, плавание, йога, танцы и даже активные видеоигры.
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