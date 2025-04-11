Жесть! Внедорожник въехал в трамвай в Краснодаре: движение восстанавливали 2,5 часа

Автомобилем марки «Ниссан» управляла 22-летняя девушка, сообщили в полиции Краснодара. Автоледи двигалась по Калинина в сторону улицы Братьев Игнатьевых, поворачивая налево, на улицу Котовского, не пропустила трамвай, который шел в попутном направлении, произошла авария.
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