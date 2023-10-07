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«Пугачева переезжает в США»: мобилизация в Израиле вынуждает звезду искать новое убежище

«Пугачева переезжает в США»: мобилизация в Израиле вынуждает звезду искать новое убежище

Гостеприимство Земли Обетованной к беглецам оказалось недолгим. Алла Пугачева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressОбъявленная военная операция и мобилизация в Израиле заставили россиян переживать за судьбу своих соотечественников, искавших покой среди песков синайских пустынь.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Скатертью дорога!
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14 час.
Иванов
Так и сдохнет скоро в чужом краю. Так ей и надо.
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12 час.

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