«Китай все видит»: в США указали на главный урок войн на Украине и в Иране США должны учесть уроки Украины и Ирана в своем противостоянии с Китаем.
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«Китай все видит»: в США указали на главный урок войн на Украине и в Иране США должны учесть уроки Украины и Ирана в своем противостоянии с Китаем.
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