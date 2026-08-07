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Обмеление Ладожского озера в 2026 году: ждать ли восстановления уровня воды

Обмеление Ладожского озера в 2026 году: ждать ли восстановления уровня воды

При виде обмелевших берегов Ладожского озера местные жители и туристы не могут не беспокоиться. Но специалисты объясняют, что за время своего существования экосистема Ладоги приспособилась и к спадам, и к половодью.

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