НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Кварацхелия о выходе Грузии в плей-офф Евро-2024: «Мы всем доказали, что умеем играть. Скудетто с «Наполи» было незабываемым, но это самый счастливый день в моей жизни»

Кварацхелия о выходе Грузии в плей-офф Евро-2024: «Мы всем доказали, что умеем играть. Скудетто с «Наполи» было незабываемым, но это самый счастливый день в моей жизни»

«Сегодня не было того, кто сыграл индивидуально лучше всех, сегодня была команда, и мы всем доказали, что действительно умеем играть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх