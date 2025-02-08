Daily Mail: материаловеды из Италии получили идеальное вареное яйцо за 32 минуты

Инженеры-материаловеды из Италии серьезно подошли к вопросу, как приготовить идеальное вареное яйцо. Итогом исследования стала технология, благодаря которой желток получается красивой кремовой консистенции, а белок — не слишком водянистым.
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