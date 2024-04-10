Elaph: Израиль готовит удары по Ирану в случае ответа на обстрел консульства

Израиль готовится нанести удары по целям в Иране, если Тегеран ответит на атаку по консульству в Дамаске нападением на израильские объекты, сообщили в арабском издании Elaph со ссылкой на западный источник из служб безопасности.
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