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Традиционная китайская рыбалка с бакланами

Традиционная китайская рыбалка с бакланами

Это партнерство между человеком и животным продолжается в течение тысячелетий. Чтобы поймать достаточно рыбы, китайские рыбаки используют бакланов как своих помощников, которые, собственно, ее и ловят, ныряя за ней в воду.

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