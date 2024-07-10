Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Сдержанность России это грамотно просчитанный ход. Через десяток лет запад выдохнится.The National Inte...
  • Игорь Максаков
    Если перевести на европейский, то финита ля комедиа, а по русски от значит тебя не стало.Киев ослеп. В Оре...
  • Александр _
    Он сильно прав. Если сто раз что-то сказать и ни разу не сделать, то кто будет слушать? Сбили бы в 2022 году самолет ...The National Inte...

Саудиты предупредили Запад. Украдёте русские активы - сбросим ваши ценные бумаги

Саудиты предупредили Запад. Украдёте русские активы - сбросим ваши ценные бумаги

Ни дня без новостей. Блумберг сообщил, что Саудовская Аравия угрожает странам G7 избавиться от их ценных бумаг, если те попытаются конфисковать "замороженные" российские активы: "Саудовская Аравия в частном порядке намекнула, что может продать часть европейских долговых обязательств, если «Большая семерка» решит арестовать замороженные активы России на сумму почти 300 миллиардов долларов", - сообщили источники Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх