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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Хит-парад обитателей западного Паноптикума

Хит-парад обитателей западного Паноптикума

Ну что, поговорим за Паноптикум, или, чтобы было понятнее, за Кунсткамеру, в которой представлены лучшие образцы западного лицемерия, глупости, доходящей до идиотизма и тотального отсутствия способности к критике себя и всего того, что Запад сейчас олицетворяет в глазах всего остального, остающегося разумным и сбалансированным, мира… Источник фото: parismatch.

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Комментарии
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Eduard
Англия ушла из ЕС,но до сих пор пытаются там права качать!
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