Хит-парад обитателей западного Паноптикума

Ну что, поговорим за Паноптикум, или, чтобы было понятнее, за Кунсткамеру, в которой представлены лучшие образцы западного лицемерия, глупости, доходящей до идиотизма и тотального отсутствия способности к критике себя и всего того, что Запад сейчас олицетворяет в глазах всего остального, остающегося разумным и сбалансированным, мира… Источник фото: parismatch.