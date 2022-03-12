Депутат Милонов призвал Москву обратиться в международный арбитраж из-за травли россиян

Москва должна обратиться в международный арбитраж по вопросу травли российских граждан за границей, а также разработать систему блокировки разжигающего рознь контента в Сети на фоне спецоперации на Украине, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Москва должна обратиться в международный арбитраж по вопросу травли российских граждан за границей, а также разработать систему блокировки разжигающего рознь контента в Сети на фоне спецоперации на Украине, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
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