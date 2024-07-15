Лесной пожар перекинулся на 11 зданий на базе отдыха "Романтик" в Краснодарском крае

Крупный пожар произошел на базе отдыха "Романтик" в Краснодарском крае, который охватил 11 зданий. По данным пресс-службы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, очаг возгорания локализован недалеко от населенного пункта Новороссийск.
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