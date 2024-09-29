Русский музей рассказал о ежемесячных экскурсиях для слабослышащих подростков

Они будут проводиться вплоть до ноября В Международный день глухих, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября, Государственный Русский музей рассказал о собственных проектах для слабослышащих посетителей.
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