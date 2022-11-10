Состав Франции на ЧМ, Конор хочет купить «Ливерпуль», «Ман Сити» выбил «Челси» из Кубка лиги, «Арсенал» проиграл «Брайтону», Левандовски получил «Золотую бутсу» и другие новости

1. Сборная Франции представила состав на ЧМ-2022: Бензема, Мбаппе и другие звезды в списке. Карим, к слову, до турнира уже не сыграет за «Реал», но разговоры о том, что форвард бережет себя для сборной, Карло Анчелотти назвал вздором.
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